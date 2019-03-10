【有片】型到盡頭...日職神鋒慶祝變跳樓

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上周六（9日）日職上演超騎呢一幕！北海道札幌岡薩多主場5比2大勝清水心跳一仗，主隊巴西前鋒安達臣盧比斯食出「大四喜」型到爆炸，不過「型到盡頭」總係會出事，話說佢射入第2球波之後打算走向場邊同球迷慶祝，點知瀟灑跳過廣告板之後，竟然唔見咗人！



原來個廣告板後面係一條低好多嘅通道，結果佢由將近3米高處撻落去，當時全場靜晒，以為佢唔死都殘廢，估唔到佢治理過後冇事不特止，仲再入多兩球添！一個球員一場入4球波係北海道札幌岡薩多紀錄，而且今次係札幌自07年之後，12年嚟主場揭幕戰第一次贏波。



巴西仔安達臣盧比斯依家25歲，2016至17年踢過廣島三箭，上季打韓職FC首爾，今年至加盟北海道札幌岡薩多，佢賽後仲懶叻話：「我喺空中調整咗自己姿勢，雙腳穩穩著地，所以冇受傷。」日本傳媒都驚嘆佢體能過人，真係唔跌唔知身體好。



話時話，喺自己主場踢波都唔知邊度有氹，安達臣盧比斯真係懵到上心口。



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