史達寧閃電戴帽　曼城拋甩利物浦4分！

曼城周日(10號)英超主場憑住史達寧大發神威，佢喺下半場嘅13分鐘零12秒時間內連中三元，帶領曼城3比1擊退屈福特。「藍月亮」贏波後進一步鞏固榜首位置，拋離少踢1場嘅利物浦4分，繼續向住4冠王目標進發。



曼城今場表現慢熱，上半場圍攻死守嘅屈福特苦無破關之法，不過換邊後突然順風順水，48分鐘靠一個爭議判決先開紀錄。當時處於越位位置嘅史達寧接應阿古路傳送射入，旁證原本舉旗示意越位，不過球證走去同旁證商量後，認為屈福特後衞真馬特曾改變個波方向，所以改判入球成立。



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史達寧開紀錄後信心爆棚，2分鐘後趁屈福特未回神再入1球，60分鐘再下一城完成帽子戲法！統計顯示史達寧呢3個入波只係用咗13分鐘12秒，係2016年9月以來「最快帽子戲法」，當時效力愛華頓嘅盧卡古，喺11分鐘37秒內入新特蘭3球。屈福特喺66分鐘靠迪路菲奧破蛋，但亦無阻曼城拎到重要3分。



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