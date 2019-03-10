【賽後解碼】入波必勝！史達寧係冠軍鎖匙人

曼城陣中球星如雲，阿古路、大衞施華、費蘭甸奴、奇雲迪布尼等等都係核人物，不過如果「藍月亮」今季真係成功衛冕英超，史達寧相信會係大部份球迷心目中嘅MVP！



史達寧目前有15個英超入波(射手榜第5位)同9次助攻(助攻榜第3位)，更加恐怖嘅係，喺史達寧過去34場有入波嘅比賽，曼城竟然錄得34戰全勝成績！對上一次史達寧入波而贏唔到嘅比賽，已經要數到2017年8月對愛華頓(1比1)，係超過2年前嘅比賽呀！



事實上，史達寧近2季表現的確進步神速，2015年佢選擇離開利物浦嗰陣，「紅軍」名宿列納曾經話：「佐敦艾比(利物浦當時另一新星)比史達寧更有天賦」，另一傳奇艾德列治當時就話：「佐敦艾比嘅能力比史達寧有過之而無不及，成就會更高。」依家聽番只係得啖笑。



史達寧依家只不過24歲，已經成為曼城同英格蘭國家隊嘅孭飛球星，今季入球大爆發，證明佢最受人詬病嘅把握力都得到改善，絕對係曼城爭奪冠軍嘅鎖匙人。



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