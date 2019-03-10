【神劇情】教練偷食主將老婆　女友反勾球星

南美球壇爆出荒謬性醜聞！巴拉圭班霸球會利伯泰迪日前宣布，解僱哥倫比亞籍教練艾華里斯，球隊啱啱先喺自由盃首仗大勝4比1，所以呢個決定令唔少球迷疑惑。不過巴拉圭媒體之後爆料，原來艾華里斯被指偷食陣中主將個老婆，搞到球會要炒佢魷魚！



報道指53歲嘅艾華里斯，偷食陣中主將艾加賓尼迪斯個老婆Patty，球會得悉呢宗醜聞後立即炒佢，著名電視節目《Teleshow》之後再爆料，話艾華里斯背住Model女朋友Johanna偷食嗰陣，原來Johanna亦都同利伯泰迪前鋒卡度素上過床，真係亂到冇朋友！



艾華里斯女友Johanna後生過佢20年，雖然兩人並冇結婚，但就已經生咗個女。雖然利伯泰迪同艾華里斯仲未就事件表態，不過女主角Patty就率先否認：「所有報道都係假嘅，我同球會炒教練完全冇任何關係，希望球會可以盡快出嚟澄清。」至於利伯泰迪嘅律師謝拉度就透露，艾華里斯「濫用佢對職、球員嘅管理權」，但就唔肯解釋佢點樣「濫用」。呢啲咁離奇嘅劇情，真係電視劇都拍唔出呀！



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