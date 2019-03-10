【有片】主場變泳池　聖保羅甘過傑志

經歷去年9月中受颱風「山竹」吹襲，耗時半年修葺嘅賽馬會傑志中心重開，但係地球嘅另一邊又發生自然災害，巴甲名門聖保羅慘被水淹，Morumbi主場以至對公眾開放嘅活動場地成為澤國，需要至少關閉1個月，連下星期對彭美拉斯一場省聯賽大戰，都要另覓地點做主場。星期日朝早8點場巴省聯聖保羅主場對費路維拉亞，已經改咗喺帕卡恩布體育場舉行，結果「無家可歸」嘅聖保羅，只能夠1比1和波。



上星期聖保羅市豪雨成災，街道全變急流，大量洪水湧入聖保羅嘅大本營，搞到更衣室亦被沖毀，一片狼藉。聖保羅會方事後透露，主場被迫關閉1個月，以便清潔和維修積水地區。由於工程需時，本月16號巴西聖保羅省聯賽重頭戲──聖保羅主場迎戰彭美拉斯，焗住要揾過另一個地方上演，搞到佢哋冇埋地利。



為咗化解危機，聖保羅馬上再推「幫助聖保羅足球俱樂部變得更強大」嘅活動，呼籲球迷畀錢入會，提供預定門票有折扣優惠、到認可專賣店購物可獲高達40％折扣、同球員食晚飯、玩遊戲之類嘅獨家福利，希望吸納資金幫補一下維修費。



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