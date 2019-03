【今日睇波指南】阿仙奴同曼聯鬥命硬

今季英超鬥得非常刺激,除咗冠軍咬得好緊之外,前4爭逐一樣殺到難分難解,今晚阿仙奴惡鬥曼聯就超級關鍵!熱刺、曼聯、車路士同阿仙奴,如無意外只有2隊可以入前4,曼聯依家領先第5嘅阿仙奴1分,作客贏波就可以一舉打沉兵工廠,不過阿仙奴今季主場成績相當強勁,近14場聯賽主場贏咗12場,車路士同熱刺都喪師酋長球場,「紅魔鬼」嘅如意算盤未必打得響喎!雙紅近4次對壘曼聯贏3次,包括今年初足總盃淘汰阿仙奴,而且蘇斯克查上任後英超未輸過,今場鹿死誰手真係好難預料呀!



直播表

周日8:30am◢阿甲◢小保加◢Vs◢聖羅倫素

Now 638;有線654、614台

周日1:00pm◢日職◢橫濱水手◢Vs◢川崎前鋒

有線602、662台

周日7:00pm◢西甲◢切爾達◢Vs◢貝迪斯

Now 632

周日7:30pm◢意甲◢博洛尼亞◢Vs◢卡利亞里

Now 638;有線654、614台

周日8:00pm◢英超◢利物浦◢Vs◢般尼

Now 621

周日10:00pm◢意甲◢國際米蘭◢Vs◢史帕爾

Now 638;有線654、614台有線604、603台

周日10:00pm◢意甲◢森多利亞◢Vs◢阿特蘭大

Now 639;有線655、615台

周日10:05pm◢英超◢車路士◢Vs◢狼隊

Now 621

周日10:30pm◢德甲◢賀芬咸◢Vs◢紐倫堡

on.cc 東網;Now 672、FOX +;有線653、613台

周日11:15pm◢西甲◢基羅納◢Vs◢華倫西亞

Now 632

周一凌晨零時◢法甲◢雷恩◢Vs◢卡昂

Now 639;有線655、615台

周一0:30am◢英超◢阿仙奴◢Vs◢曼聯

Now 621

周一1:00am◢意甲◢薩斯索羅◢Vs◢拿玻里

Now 638;有線654、614台

周一1:00am◢德甲◢漢諾威◢Vs◢利華古遜

Now 672、FOX +;有線653、613台

周一1:30am◢西甲◢西維爾◢Vs◢皇家蘇斯達

Now 632

周一1:30am◢西甲◢利雲特◢Vs◢維拉利爾

Now 633

周一3:30am◢意甲◢費倫天拿◢Vs◢拉素

Now 638;有線654、614台

周一3:45am◢西甲◢華拉度列◢Vs◢皇家馬德里

Now 632

周一4:00am◢法甲◢馬賽◢Vs◢尼斯

Now 639;有線655、615台