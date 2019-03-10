訪港贏過流浪　神奇琉球升上日乙榜首

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日乙踢咗兩輪，新升班嘅FC琉球（FC RYUKYU）絕對係支神奇之師，佢哋揭幕戰主場先贏福岡黃蜂3比1，次輪客勝大宮松鼠4比3，更加開個125倍客其他波膽，兩場連殺前日職球隊，大宮仲係被形容為今季升班熱門之一添。星期日琉球主場出擊對火力不足嘅FC愛媛，輕取對手2比0，同水戶蜀葵、柏雷素爾一樣3戰全勝得9分，但憑住有9個入球升上榜首。



一般球迷眼中好似石頭爆出嚟嘅FC琉球，嚟自沖繩縣沖繩市，創立於2003年，球會更設有室內足球及手球部，當時由前日本主帥、法國「白巫師」杜斯亞任總監督。琉球2013年先至成功申請參賽牌照，2014年獲准參加新成立嘅日丙賽事，當年只係排名第9，諗唔到5年後佢哋就躋身日乙。



FC琉球係用琉球足球會株式會社名義註冊，總資本為3.17億日圓（約2,223萬港元）。至2018年1月為止，總資產得3,200萬日圓（約224.4萬港元），比起同期日職豪門浦和紅鑽嘅總資產31.36億日圓（約2.2億港元）、神戶勝利船37.18億日圓（約2.6億港元）、川崎前鋒22.34億日圓（約1.6億港元）差距極大，甚至比起前港隊教練韋特執教嘅日乙東京綠茵（3.8億日圓）、德島漩渦（14.93億日圓）都窮得多，只係叻過另一支升班球隊鹿兒島聯。例如FC琉球升上日乙嘅獎金，只係由贊助商GMO Coin送出，相當於1,000萬日圓（約70.1萬港元）嘅比特幣。



球會荷包乾成咁，同沖繩縣財政狀況嚴峻，嚴重依賴日本中央政府補助有關。當地財政力指數只有0.28855，遠低於日本平均水準0.4637，地方經濟麻麻。但係沖繩素有體育傳統，每年都舉辦沖繩馬拉松等賽事，空手道更係起源自沖繩武術──琉球手，當地職業球會就有日乙FC琉球、籃球B聯賽嘅琉球黃金國王。由於氣候溫暖，好多日職足球、棒球隊都揀沖繩做冬訓營地。



窮就只有由訓練人才入手，FC琉球自2016年起，交由前日本國腳李忠成個舅父、在日朝鮮族主帥金鐘成執教，採取年輕化策略，成績就節節上升。今年衝上日乙之後，由樋口靖洋接掌教鞭嘅FC琉球，除咗田中惠太、鈴木孝司、岡崎亮平、新井純平、西河翔吾等有日職、日乙經驗嘅球員，以及2015至17年去過西班牙留學嘅23歲中場中川風希，仲簽埋上里一將、上原慎也呢啲沖繩鄉里，人腳喺日乙唔算太差，佢哋敢叫出「琉球襲來」呢個新口號，開宗明義話要令對手恐懼，攻擊方面確係有啲料到，3場入9球一啲都唔簡單。



唔知大家仲記唔記得，2015年2月18日FC琉球曾來港賀歲，作客旺角大球場贏標準流浪3比2，目前已成主力嘅11號仔田中惠太，10號富所悠，各為琉球射入一球；日前加盟佳聯元朗嘅卓耀國，嗰場波就為流浪省咗兩粒。



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