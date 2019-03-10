【賽後解碼】講堅！碧咸七旋斬後繼有人

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英格蘭「罰球王」碧咸終於後繼有人喇！不過，接佢班嘅並唔係來自佢母會曼聯，而係修咸頓嘅中場球星禾特普斯！呢位24歲中場近排表現勁爆，繼上輪英超一記罰球收死曼聯門神迪基亞之後，尋晚又用「七旋斬」彎入死角擊破熱刺法國世盃冠軍門神洛里斯，最抵死係禾特普斯入波之後，仲要嚟個C朗式跳起轉身攤開雙臂嘅招牌慶祝動作，真係型到爆囉！



能夠接連用罰球擊敗當今球壇兩位最頂級門神，禾特普斯嘅「七旋斬」功夫已經相當到家，查實佢根本來頭唔細。24嘅佢係修咸頓青訓產品，17歲已經代表一隊上陣，至今為「聖人」上陣186場入16球。尋晚帶領修咸頓贏熱刺2比1嘅佢，過去曾經擔任英格蘭U21隊長，2017年3月喺英格蘭對德國之戰，就上演佢喺國家隊首騷，而據聞今場對熱刺之戰，都有英格蘭國家隊助教嚟捧場，相信今次呢腳靚罰球，會為佢爭取英格蘭大軍一席，以及爭做「七旋斬」正牌繼任人應該好有幫助。



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