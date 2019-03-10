【仙魔戰】FIFA 19模擬戰　買波前必睇

英超今晚深夜上演阿仙奴大戰曼聯，兩隊依家位列第5同第4，要爭逐歐聯資格，梗係各不相讓，今晚梗有好波睇！至於邊隊贏面高？有英國傳媒賽前就先用《FIFA 19》呢隻電玩遊戲，啟用模擬戰模式，去為今場做預測，結果出嚟係曼聯作客贏3比1，各位魔迷係咪可以先開心一陣呢！



呢場模擬戰，電腦幫阿仙奴排咗個4-2-3-1陣式，其中前線擺咗拿卡鍚迪擔正；至於曼聯陣式係4-3-3，包括保羅普巴、尼曼查馬迪同安東尼馬素爾都齊齊復任正選。場波上半場由「紅魔鬼」控制戰局，保羅普巴24分鐘喺禁區邊入波，幫曼聯領先。2分鐘後輪到小將麥湯米尼喺禁區邊勁射，今次仲要係射穿「兵工廠」門將賓特尼奴「大細」入網，曼聯拉開紀錄到2比0。之後完半場前，「紅魔鬼」再有安東尼馬迪爾妙傳盧卡古入波，半場贏夠3粒。



不過，換邊後輪到阿仙奴世界，一直壓住曼聯打。直到71分鐘，拿卡錫迪終於為主隊追番粒，可惜都無以為繼，最後阿仙奴以1比3落敗。睇埋個模擬戰賽後數據，其實阿仙奴無論控球同射門次數都好過「紅魔鬼」，只係後者把握力較強，先贏到場波。



至於今場最佳球員則係現實世界同樣回勇嘅比利時「新魔獸」盧卡古，電腦評分畀佢今場9分，而拿卡錫迪則係阿仙奴最高分一個，有8.5分，都唔失禮。老實講，電腦模擬戰雖然都好真實，但始終足球賽都係充滿變數，各位網民出手戰參考吓無妨，但咪信晒呀！



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A