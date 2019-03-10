【Formula E】明年未必喺中環　可能搬去西九

【19:05】香港連續第3年舉辦Formula E電動方程式賽事，都在中環舉行，但明年要繼續在中環比賽遇上困難，香港汽車會會監余錦基表示，由於中環賽道太短，未能符合國際汽聯最低要求，故香港主辦方正考慮不同方案，包括在西九另開賽道，不過中環賽道仍是首選。



隨着賽事不斷升級，車速提升，中環賽道只有1.86公里太短，未能符合國際汽聯最低要求的2.2公里，香港主辦方必須想辦法把賽道加長340米，明年才可繼續在中環比賽，余錦基表示：「中環是最理想地點，大家都唔想搬賽道，FE行政總裁艾格將會留港一星期，就是與港府商量解決方案。」



余錦基稱，其中一個解決方案是在添馬公園賽道延長，加入隧道一段，此方案國際汽聯曾與3年前否決，認為賽車入隧道太危險，余氏稱：「我們建議在入隧道之前增加S彎減慢車速，希望國際汽聯接納。」假如中環賽道方案最終無法解決，後備方案是將賽事搬去西九舉行，該處優點是路闊而不擾民，但缺點是景色略遜。



總結今屆賽事，余錦基表示賽事帳面出現8位數字虧蝕，但他坦言是「預咗」，因為賽事有許多無形收益無法計算，而支援賽事終於有香港車手歐陽若曦落場，希望明年有更多香港車手有機會參與。



【15:59】Darryl得第六 原來另有外情

香港唯一參賽車手歐陽若曦，在支援賽事得第六，原來另有外情。Darryl賽後表示：「今年我以嘉賓身分參賽，賽前獲『通知』不能『過勇』，影響前列車手排名。」



他指出：「其實我只是第二日駕駛電動車，但我發現自己的速度不比前列車手慢，不過由於不想影響全季參賽車手的排名，故保持車速不作硬拼。」



「前列車手爭持激烈，相差分數甚少，如果我冒險搶前而有碰撞，會受到國際車手罵我胡亂駕駛，影響我們的國際聲譽。」Darryl表示，來季爭取全季參賽，到時便可放盡一拼，希望有機會取得佳績。」

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【14:30】

剛結束的支援賽事Jaguar I Pace eTrophy，香港唯一參賽車手歐陽若曦，第七起步一度進佔第四，但為避免與前車碰撞，退讓之下跌落第六。至於冠軍由美國車手西拿斯拿得。

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【13:45】

第5屆Formula E電動方程式香港站周日(10日)早上完成兩項賽事排位賽，正賽排位賽，由26歲比利時車手雲當尼取得頭位資格，至於支援賽事Jaguar I-Pace eTROPHY，唯一香港車手歐陽若曦排第7。



周日正賽日天氣繼續不穩定，賽道因天雨變濕地，部份路面積水，參賽車手們都小心翼翼，Formula E賽事，雲當尼造出最快圈速1分11秒580，比第2位車手路蘭特快接近0.4秒，優勢明顯，似乎濕地對這位車手有利。



支援賽Jaguar I-Pace eTROPHY方面，歐陽若曦以速圈1分22秒034排第7，排頭位是巴西車手般奴，造出最佳圈速1分21秒203。



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