總結：占士被斬左右手　兄弟艾榮送佢一程

正所謂雙拳難敵四手，何況「大帝」勒邦占士幾乎被「斬」晒左右手？仲繼續為湖人力爭季後賽席位奇蹟嘅「大帝」，今日領軍主場迎戰塞爾特人，結果喺賽前收到消息，包括恩格林與波爾齊齊加入傷兵名單後，於合共3名正選缺陣下，最終以107比120落敗，近期連輸5場，爭逐季後賽入場券機會愈見渺茫。被限制住出場時間嘅占士，今場僅上陣28分鐘一樣交出「三雙」成績，賽後佢嘅昔日好兄弟艾榮都為佢鳴冤，話明白佢感受，認為各界對占士唔公平咁話。



繼古斯馬受傷休戰後，恩格林更因為被驗出右肩出現深靜脈血栓情況，今季已經提早收咧，隨時大把手尾跟。至於新星波爾又話足踝受傷，同樣有可能今季無緣再上陣，湖人嘅季後賽美夢基本上已經幻滅。主帥禾頓對季後賽唔抱希望，都已經宣布會以占士健康為考慮，嚟緊都會限制佢上陣時間，不過「大帝」今季依家有高效發揮，全場23投13中，攞到30分、10籃板同12助攻，直到完場前4分16秒大勢已去後，正式被收起。



連同今場勝仗計，塞爾特人近排狀態回勇取得作客3連勝，賽後，取得30分、變相送咗湖人一程嘅艾榮話：「勒邦永遠都係冠軍競爭者，對於佢依家處境，我完全感同身受。當你球隊攞唔到季後賽資格，真係會好難受。」艾榮仲繼續幫「大帝」講好說話：「當你加入一支咁嘅球隊，就一定要承擔更多責任。尤其係佢(占士)季中先傷愈，一切都會變得更艱難。占士同朗度都知道關鍵，但其他隊員並唔知道，占士嘗試教佢哋點取得連勝。」



湖人自從聖誕大勝勇士之後，湖人一度取得20勝14負成績，可惜之後到占士受傷，「紫金兵團」就輸咗之後31場內嘅21場，當中占士缺陣嘅17場賽事，湖人只得6勝11負，戰績不斷下滑。到依家，湖人已經距離第8分馬刺有6.5場勝差，季後賽資格根本名存實亡，而「大帝」連續出戰季後賽嘅紀錄相信亦會喺13季後結束。



今日戰果（前者主場）

紐約人 94:102 帝王

鷹隊 112:114 籃網

木狼 *135:130 巫師

湖人 107:120 塞爾特人

公鹿 131:114 黃蜂

拓荒者 127:120 太陽



*為加時後賽果







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