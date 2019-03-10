港超聯　「橙軍」靠法比奧嚟料絕殺凱景

佳聯元朗精神領袖法比奧，在89分鐘射入極具「卡士」的入球，協助「橙軍」於周日（10日）的「中銀人壽香港超級聯賽」「Shero感謝周」最後一場賽事，以2比1擊敗凱景。



隨着賽前連場大雨，令是役要在濕滑兼滿布泥濘的場地上進行，開賽初段兩隊受制於場地因素，致賽事只以中場爭奪為主。首個較悅目的攻門鏡頭在22分鐘出現，當時「橙軍」中場大腦基爾頓於右路傳中，落點恰到好處，射手陳廣豪心口一控，再順腳一抽，凱景門將保羅身拍出底線。緊接的角球由基爾頓開出，法比奧禁區內衝頂，惜太正未能考驗到同鄉保羅。連續兩個攻門未能破網的佳聯元朗，戰到32分鐘終於打破缺口，慕沙把握一次門前大混戰快腳「篤」入，替主隊領先1比0，雙方亦以這個比數完成上半場。



易邊後，急需3分救命的凱景作出調動，由羅拔入替保羅，以及陸平中入替黃子俊，接戰僅2分鐘便告收效。當時金玟基左路爆落底線後傳中，孫銘謙近門冷靜送皮球入網，替球隊追成1比1平手。追平後的凱景愈戰愈勇，56分鐘又是金玟基，該名南韓前鋒右路藉速度和身位，放甩對方3名球員追纏，門對出迎封位的葉嘉宇起腳射遠柱，皮球貼柱出界。凱景之後都有最少兩次入球機會，可惜羅拔和安基斯都未能好好把握；同樣佳聯元朗的慕沙及後都浪費了兩次破關良機，包括85分鐘接應卓耀國的左路傳中後射中柱。



正當在場雙方球迷以賽事會和氣收場，「法比奧叔叔」在89分鐘以行動告訴大家，「薑是老的辣」是甚麼意思，當時佳聯元朗反擊，基斯於右邊邊線大腳踢入禁區，法比奧將「九樓高」的來球一控，再將皮球送入網窩絕殺凱景，為球隊取得重要3分。



賽後，佳聯元朗和凱景兩邊後備席廂氣氛「一個天、一個地」，「橙軍」主帥郭嘉諾笑容滿面地表示，全取3分後護級壓力大減，餘下的聯賽會多給予年青球員機會，同時亦盛讚法比奧，他說：「賽前我幫佢戴上隊長臂章嗰陣，我同佢講今場係『Shero感謝周』壓軸賽事，希望球隊能夠送一場勝仗畀大家嘅Shero，結果佢真係做到！佢太太近排唔係好舒服，成日進出醫院，睇得出佢今場好想為太太贏波。」至於凱景主教練馮凱文則失望地道：「好失望，我哋追平之後好多機會都把握唔到，不過其實呢場就算保住1分都無太大幫助，希望喺最後一場對理文之前，我哋可以攞到分啦！」



賽後，全取3分的佳聯元朗，以13戰14分重返第7位，至於落敗的凱景則繼續以4分包尾。