【未亡人系列】38歲高治終極倒戈紅軍

周日(10日)英超頭場，利物浦主場對般尼，今場有個亮點，就係高治返回晏菲路球場倒戈鬥紅軍，呢位38歲、身高2米01嘅高人，曾於利物浦度過球員生涯最高峰時期，佢嘅老婆Abbey Clancy，以至一班老友都係利物浦球迷，賽前「警告」呢位前鋒唔好入波，否則「絕交」。



高治踢修咸頓時打出名堂，2005年加盟利物浦，並協助紅軍捧2006年英足盃冠軍，以及2007年打入歐聯決賽，佢高人一等嘅高空轟炸屈機踢法，可以話係當年利物浦一大殺着。



不過，高治2008年離開紅軍，先後效力樸茨茅夫、熱刺、史篤城，原本今季同史篤城一齊降落英冠，但佢喺1月轉投般尼，閃電回歸英超。



高治畢竟已經38歲，好可能踢埋今季就掛靴，即使堅持繼續比賽，亦難以留喺英超，今場隨時係佢最後1次倒戈紅軍。



因此，高治好感恩仲有機會返到晏菲路球場比賽，但同時陷入兩難，佢話：「我老婆係利迷，我同佢身邊唔少朋友都係利迷，甚至住喺利物浦，仲有人講笑，話如果我今場入波，就唔使返屋企。不過，我會為般尼做啱嘅事，當然我都希望利物浦捧英超冠軍。」



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