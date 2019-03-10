【東體爭議】普巴太花巧　交畀福仔射啦

曼聯喺周中歐聯16強次回合戲劇性淘汰巴黎聖日耳，拉舒福特居功厥偉，佢喺補時即使面對超級鋼門保方，仍然淡定射入12碼，心理質素非常強，唔好忘記佢只係21歲。因此，好有多球迷認為曼聯以後應該將12碼主射權交畀福仔，而非成日玩弄花巧嘅保羅普巴。



保羅普巴上場歐聯因為停賽缺陣，拉舒福特臨危授命，主射12碼。雖然英格蘭球員往往被指心理質素差，經常喺國際大賽主射宴客，但拉舒福特可以喺危急關頭，仍然保持冷靜射入，盡顯大將之風，由佢主射，令人充滿信心。



反觀，曼聯首席劊子手保羅普巴雖然「卡士」十足，但風格太花巧，甚至連主射12碼，都要玩嘢，曾經以超慢速「碎步主射」，成為笑柄，早前對修咸頓，更加射失。



曼聯今輪英超對阿仙奴，如果到時紅魔鬼獲得12碼，蘇斯克查都好應該順應民意，提早講明將主射權交畀拉舒福特，否則出現巴黎聖日耳門雙星尼馬同卡雲尼爭射嘅鬧劇，就冇謂啦。



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