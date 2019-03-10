【Formula E】布特出蠱惑 冠軍變第六
2019年03月10日 18:17
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(黃兆崑攝)
第5屆Formula E電動方程式香港站周日(10日)圓滿落幕，上屆香港站冠軍英國車手布特因爲犯規，由第1貶落第6，「澳門先生」莫他拿冷手執個熱煎堆，由亞軍變冠軍，亞軍是巴西迪格斯。季軍荷蘭芬寧斯。
布特今仗出古惑，他在賽事末段用車頭撞德國領先車手洛達拿車尾，搞到對方爆胎，然後勝出比賽，因而被罰。
周日整日天雨，來到正賽天氣好轉，甫開賽就出現三車相撞出示紅旗，部份戰車退出，而今場比賽大部份時間都是洛達拿與布特之爭，兩人鬥足半小時，都是洛達拿領先，直至最後兩分鐘安全車離場後，布特出蠱惑改變賽果。
轉入國金彎角後，布特從後碰撞洛達拿車尾，導致對方右尾轆爆裂，無法繼續比賽，布特進佔頭位直奔終點，賽後洛達拿陷入沉默，賽會宣布調查事件，但頒獎禮照頒獎畀布特，這位英國車手對事件解釋：「當時我在跑線上，前車有輕微收慢，因此出現接觸。」其說法不獲賽會接納。
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