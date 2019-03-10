【甲一新軍】安保漢友「齊心向前」　全華班挑戰列強

作為香港第一支由校友會建立的甲一球隊，安保漢友籃球隊即將以年輕 、拼勁、團結的「全華班」登甲一舞台，18名球員以20歲至25歲居多，班底由學界開始已跟隨主教練翁金驊作磨礪，情誼深厚，合作無間，新一季以「齊心向前」為目標。而隊中高材生多，任職醫生、金融界及律師也有，成為甲一新季的焦點。



挾甲二聯賽盟主及中級組銀牌「雙料」冠軍榮銜的安保漢友，周日於漢華中學舉行記招。贊助商安保工程控股有限公司主席及執行董事魏振雄，及該公司行政總裁及執行董事葉亦楠、漢華中學校友會會長貝鈞奇、漢華中學校長關穎斌等嘉賓出席，與全體球員談到新季展望，並授旗兩位隊長溫梓豐及馬嘉聰，鼓勵隊員勇戰本地最高級別聯賽，力爭佳績。



葉亦楠坦言球隊理念與安保工程一致，都是著重年輕人的培訓、做事有質素、以及強調團隊精神的發揮:「希望透過球隊，給年輕人提供平台，培養人材，將來有機晉升至代表香港，挑戰亞洲，這是我們遠大的目標。」



致力青訓，經過密鑼緊鼓的組軍工作後，18人名單終落實，隊員多來自昔日漢華中學（趙鍵鋒、倪霆璁、李浩俊）及桂華山中學（馬嘉聰、黃梓豐、朱浩雯），亦有來自香港大學（溫梓豐、易漢暉、吳約翰、殷兆俊及黃俊財），他們都跟隨名帥翁金驊多年，齊打拼升上甲一，中鋒溫梓豐不諱言「心情興奮」。



主教練翁金驊曾戰台灣職業聯賽，他特邀請了昔日隊友顏行書入安保漢友的教練團，共同推動球隊:「首要目標是做好自己，並可一步一步不斷進步，我也期望球員落到場有一種特別的Bonding（團結一致）。」



目前球隊每周訓練3晚，早上或有晨，體能訓練則每周2至3次。「一路以來，安保漢友以團隊合作發揮自己最好的優點，並與不同對手比拼時，打出一些針對性的部署，發展出自己的優勢。」



「原則上今季不找外援，以給年輕球員親身感受甲一的強度，檢視自己，從而有所進步。未來經過一季後，或去美國等國家集訓，提升自己。」翁Sir說。



那個球員沒有職業夢? 翁金驊以過來人身份，勉勵球員要持之以恒，說話關鍵詞，就是「mindset」（心態），他說:「Road to professional，是我們一直尋求的，背後mindset就是要努力不懈，世上《No free lunch》，我們用心栽培他們，也希望他們持之以恆。



陣中「醫生前鋒」易漢暉，傷患後已重返球場訓練，但翁Sir指「易佬」未100%痊癒，「我們也不急於他落場，希望他真正康復操弗狀態，這才是長遠對他發展的做法。我們的隊員有拼勁，有體能，有技術，但未有經驗，希望易佬以領袖的角色，帶領隊友。」安保漢友銀牌首仗，將於3月28日對東方龍獅。



球隊名單:

主教練: 翁金驊

教練:顏行書

助教:陳建平



趙鍵鋒、倪霆璁、李浩俊、馬嘉聰、黃梓豐、朱浩雯、溫梓豐、易漢暉、吳約翰、殷兆俊、黃俊財、王超望、曾創發、鄺錦昌、蔡駿賢、鄭文璁、吳俊恒、黃銘德



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