搵曼聯球員搭路　古天奴心急成魔

雖然巴塞隆拿上場聯賽以3:1擊敗華歷簡奴，但中場菲臘比古天奴表現唔掂，仲畀巴塞球迷噓爆。



英國《每日郵報》爆料，指呢位28歲巴西國腳覺到非常無癮，進一步加強離隊決心，更有傳佢私下向曼聯球員搭路，希望成「魔」，估計曼聯只需出1億鎊(約10億港元)轉會費，就可以簽入菲臘比古天奴。



菲臘比古天奴上年1月以1.42億鎊，由利物浦轉投巴塞，但表現一直未如理想，今季更加愈踢愈沉，佢近15場聯賽都冇波入，只有1次助攻，猶如「隱形人」，巴塞球迷都睇唔過眼，即使球隊贏波，都要噓佢。



事實上，之前已經有傳菲臘比古天奴想返回英超，但佢同利物浦不歡而散，好難回巢。最大機會收留佢嘅英超球會，應該係曼聯。更有傳「古仔」都問過曼聯球員，有關紅魔鬼嘅情況，似乎好有興趣成「魔」。



曼聯由蘇斯克查執教之後，魔性澎湃，梗係吸引到各大球星，但要成1億鎊先至買到菲臘比古天奴，恐怕紅魔鬼高層未必要佢喎。



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