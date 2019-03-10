單車六日系列賽　搞掂！李慧詩擸走總冠軍

單車六日系列賽亞洲站——保誠國際單車賽周日（10日）於香港單車館上演最後一日賽事，牛下女車神李慧詩（Sarah）在坐擁主場之利下，先於200米計時賽以10.817秒先拔頭籌，惟其後於競輪賽不敵比利時的Nicky Degrendele得第2。幸好她在女子爭先賽中及時回勇，成功擊敗德國的Miriam Welte並以總分158力壓同一對手拿下總冠軍。



賽後Sarah：「今次是自己首次參與Six Day，可以披上彩虹戰衣在大家面前作賽，見到大家情緒高漲，取得這個成績自己都十分開心，日後希望有更多人參與單車運動。」勇奪總冠軍的Sarah雖在頒獎台被香檳噴到全身濕透，但臉帶笑容的她表示：「最後一個比賽日真的很開心，無所謂啦！」她又笑說戰畢這項比賽後，最疲累之處是臉部肌肉，因時常都要展現笑容，還打趣地說：「我都希望參選友誼小姐，我是1號李慧詩。」



問到未來動向時，她透露：「暫時不會思考太多奧運事宜，即使早前的世界場地單車錦標賽，都只是用一個輕鬆的心情面對。畢竟現時年紀大了，我覺得最重要還是享受踏單車的樂趣，太著緊或會有反效果。」她又指大約會於5月再度前往昆明訓練。



此外，她讚揚兩位師妹表現：「最後一天比賽，李燕燕在200米時間做得挺好，其他項目可能有點緊張，而李思穎表現不錯，每場比賽都能展現自己特點。」



至於男子250米麥迪遜賽，亞運冠軍組合張敬樂、梁峻榮以13.158秒排第4。



今屆單車六日系列賽是首次於亞洲舉行，主辦機構Madison Sports Group行政總裁James Durbin喜見反應熱烈：「每次進入一個新的市場，都有不同的難處，在各界的鼎力支持下，我們成功跨過所有難關。一眾運動員獲得眾多觀眾入場支持，我感到十分高興，也希望把這個比賽再次帶來香港。」



「單車六日系列賽」，顧名思義理應有6個比賽天，但這次香港站則只有3天，James表示：「雖然過去這個比賽有6個比賽天，但我認為最重要是迎合市場需要，所以我們覺得首次來港，3天是最適合的。」眼見這項盛事圓滿結束，他透露單車六日系列賽有望「添食」：「我們希望每年都在香港舉辦這個賽事，就好像在英國倫敦、德國柏林一樣，成為香港單車迷的年度活動！」



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