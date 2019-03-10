【直播德甲】跟防守大師搵食　等收錢啦

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東網免費直播德甲陸續有來，今晚(10日)中游嘅賀芬咸主場迎戰榜尾嘅紐倫堡，我哋安排咗英語旁述。今場睇牌面係強弱懸殊，不過要留意紐倫堡近期專心死守，喺佢哋有氣有力嘅時候確係守得密不透風，賀芬咸現時受嚴重傷停問題困擾，就算今仗贏面較高，都未必可以喺早段破到密集，黑柴推介中位數1.5球嘅半場細盤。(on.cc東網周日晚10時30分直播)



雙方近期都超級黑仔，賀芬咸上輪作客火併法蘭克福，全場踢落並唔輸蝕，下半場中段仲曾經反勝對手，可惜守將卡森胡紐喺下半場20分鐘被逐踢少個，力鬥到末段畀主隊喺89分鐘同補時6分鐘連入兩球絕殺，賀芬咸由贏變輸固然慘情，仲要損兵折將，串連攻守嘅最佳球員中場迪米亞巴爾上半場已經傷出，今仗無緣披甲，卡森胡紐要停賽，仲有5至6名主力球員有傷在身，今晚難以最佳陣容同狀態出戰。



暫代教頭領軍好守得

紐倫堡近期運氣亦極差，自一個月前護級關鍵戰輸畀漢諾威後炒咗教頭米高高拿，目前仲搵緊新帥，但暫代教職嘅舒賀馬斯領軍後3仗踢出頑強鬥志，先以0比0守和一哥多蒙特，跟住對杜塞爾多夫喺開賽4分鐘踢少個都可以領先，最後畀對手反勝相當冇陰功，再到上場對另一強敵RB萊比錫力戰下亦僅輸1粒，單睇賽績3場只得1分，但防線表現其實十分出色，今晚佢哋同樣有一堆傷停球員掛免戰牌，作客賀芬咸惟有繼續死守，佢哋近6場正式賽事半場都開出細盤，今晚值得追多一次。



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