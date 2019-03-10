【賽後解碼】利物浦文明歸位　獨欠埃及

周日(10日)晚英超頭場，近期頻頻失分嘅「2哥」利物浦，憑住羅拔圖法明奴同沙迪奧文尼各省兩粒，喺主場以4比2反勝般尼，續以1分咬住榜首曼城唔放，不過王牌穆罕默德沙拿腳風堅唔順，連續5場食白果，陷入信心危機。



賽前打少場落後曼城4分嘅利物浦，可能係搶分壓力太大，一開波即有祖爾麥迪比冇為意門神艾利臣比加出來迎波，將個波頂出底線無喇喇輸角球，最弊係艾殊利韋斯活特開出內彎角球，比加畀兩名般尼球員夾擊下打唔到手拳，最終個波漏入網，球證竟然冇吹罰般尼球員喺禁區內侵犯門將比加，堅冤枉。



好彩去到19分鐘，王牌穆罕默德沙拿底線傳中，羅拔圖法明奴近門撞入扳平，10分鐘後，輪到沙迪奧文尼趁客軍解圍唔遠趟射得手，連續6場主場聯賽有士哥勁弗，助紅軍極速反先2比1。



易邊後紅軍控制大局，67分鐘沙拿單刀殺入禁區被撞跌，法明奴即衝前補射破網，其後客軍嘅貝治古蒙臣追番粒，但補時階段文尼再下一城，最終紅軍贏4比2，繼續落後曼城1分排第2，爭標之路仲有排鬥。雖然今仗其中3個入波，沙拿都有一定功勞，不過佢亦係咁失機，已經連續5場食白果堅冇信心。



而且曼城得失球差為+58，亦甩開利物浦嘅+51一大截，若果到最後同分要計得失球嘅話，紅軍相當蝕底，所以沙拿能否打破入球荒，對紅軍爭冠非常關鍵。值得一提嘅，拉爾拉拿今仗意外地獲擔正，呢位中場不惜氣力做反搶，減輕防線壓力，抵讚。



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A



Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！

http://bit.ly/2EYxoRh