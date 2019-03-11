【賽後解碼】催眠「沙利波」只係得1招

周日(10號)英超賽事，車路士主場只能喺補時入波1比1逼和狼隊，痛失2分，領隊沙利嘅戰術再一次受到球迷批評，話Sarriball(沙利波)其實只係得一招，就係將個波傳畀夏薩特，其餘時間真係睇到球迷恰眼瞓！



車路士今場強陣出擊，不過面對「勁旅殺手」狼隊緊密防線，上半場空有77%控球率，5次射門入面只得希古恩一射能夠命中目標。換邊後初段形勢亦冇太大改變，不過估唔到狼隊喺56分鐘1次突擊即刻收效！迪亞高祖達同魯爾占美尼斯喺自己半場開始策動2人突擊，兩位好波之人美妙配合打散晒車路士防線，最後魯爾占美尼斯起腳省中艾斯派古達後彈入網內，狼隊第1次射門就領先1比0。



車路士之後換入赫臣奧杜爾同羅夫度斯卓克，但都係「同位換人」，球迷覺得「泊大巴」係悶波，其實睇住柏度洛迪古斯、韋利安、希古恩等攻擊球員，一次又一次帶住個波撞埋人堆，同樣都係咁催眠。之前有英超名宿曾經講過，所謂「沙利波」其實只係得1招，就係將個波交界夏薩特去表演，果然去到92分鐘，夏薩特禁區外一次神來之筆遠射就轟入網，幫車路士拎番1分。



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