迪基亞甩轆　蘇斯克查回歸英超首敗！

周一(11號)英超重頭戲「仙魔戰」，曼聯作客0比2不敵阿仙奴，亦係蘇斯克查上任之後首場英超敗仗。曼聯輸波後跌落第5位，阿仙奴則進佔第4名位置。



上星期歐聯奇迹晉級8強嘅曼聯，今場作客阿仙奴有保羅普巴、尼曼查馬迪等主將復出，而阿仙奴就排出極攻擊性嘅陣容，奧斯爾、拿卡錫迪、奧巴美揚同艾朗藍斯同時正選上陣。上半場兩隊互有攻守，盧卡古9分鐘近門射中門楣未能入波，轉頭就畀阿仙奴喺12分鐘先開紀錄，格列沙加中場施放冷箭，雖然角度唔算刁鑽，但迪基亞面對呢個「腳指尾拉西」竟然冇反應，眼甘甘望住個波入網。曼聯失手後加強攻勢，19分鐘費特遠射被賓特尼奴撲到再撞柱彈出，相當黑仔，呢位阿仙奴門神喺36分鐘再一次救出盧卡古近門施射，成為「兵工廠」半場保住1比0嘅重要功臣。



下半場曼聯繼續狂攻，50分鐘盧卡古12碼點無人看管下射門，再一次被賓特尼奴擋出；曼聯久攻不下，69分鐘再失1球，拿卡錫迪在禁區內被費特撞跌，奧巴美揚操刀射成2比0。曼聯再次失手後士氣被打沉，再冇到肉攻勢之餘，更多次幾乎再失手，最終作客慘吞2蛋。



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