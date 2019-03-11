【特稿】英超前4超激　邊隊賽程最惡哽？

隨住熱刺輸波、車路士失分同埋阿仙奴2比0擊敗曼聯，英超前4名爭逐史無前例咁激烈！除曼城同利物浦爭冠之外，熱刺、阿仙奴、曼聯同車路士要搶2張來季歐聯入場劵，目前熱刺(61分)、阿仙奴(60分)、曼聯(58分)同車路士(57分)只係相差4分，而車路士比起其他3隊少踢1場，最後8輪聯賽肯定打崩頭！



最難打可能係近況低沉嘅熱刺，佢哋仲要作客利物浦同曼城兩大勁旅，失分機會頗高，至於曼聯雖然亦要對曼城同車路士，但兩場大戰都係奧脫福上演，應該都有信心搶分，至於阿仙奴已經踢晒同「Big6」嘅對賽，睇落好似最易食，但「兵工廠」最後8場有5場係作客，可唔可以「保4」好視乎佢哋作客表現有冇改善。



曼聯餘下賽程 (5主場、3作客)

3月30日 主vs 屈福特

4月3日 客vs 狼隊

4月14日 主vs 韋斯咸

4月21日 客vs 愛華頓

4月25日 主vs 曼城

4月28日 主vs 車路士

5月4日 客vs 哈特斯菲爾德

5月12日 主vs 卡迪夫城



阿仙奴餘下賽程 (3主場、5作客)

賽期待定 客vs 狼隊

4月2日 主vs 紐卡素

4月7日 客vs 愛華頓

4月16日 客vs 屈福特

4月20日 主vs 水晶宮

4月30日 客vs 李斯特城

5月4日 主vs 白禮頓

5月12日 客vs 般尼



熱刺餘下賽程 (5主場、3作客)

賽期待定 主vs 水晶宮

3月31日 客vs 利物浦

4月7日 主vs 白禮頓

4月13日 主vs 哈特斯菲爾德

4月20日 客vs 曼城

4月27日 主vs 韋斯咸

5月4日 客vs 般尼茅夫

5月12日 主vs 愛華頓



車路士餘下賽程 (4主場、5作客)

賽期待定 主vs 白禮頓

3月18日 客vs 愛華頓

3月31日 客vs 卡迪夫城

4月9日 主vs 韋斯咸

4月14日 客vs 利物浦

4月23日 主vs 般尼

4月28日 客vs 曼聯

5月4日 主vs 屈福特

5月12日 客vs 李斯特城



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