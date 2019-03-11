【有片】輸波兼受辱　基斯史摩寧又遇襲

史摩寧「遇襲」：https://bit.ly/2HqiFm7



周日(10號)英冠聯賽，「維拉柏豪」基亞利殊被球迷入場襲擊搞到滿城風雨，點知阿仙奴主場對曼聯一仗又有類似事件發生！阿仙奴下半場由奧巴美揚射入12碼後，一名球迷竟然突破保安衝入場內慶祝，而且仲走去基斯史摩寧身後「拍」咗佢一嘢！好在呢位球迷似乎只係High過籠，並冇意圖傷害基斯史摩寧，不過唔少網民都質疑點解全程一個保安都冇出現，而呢位阿仙奴球迷事後已被警方拘捕。



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阿仙奴賽後發出聲明，表明會嚴懲呢位球迷：「我哋唔會容忍呢種行為，亦想向曼聯同基斯史摩寧道歉。」阿仙奴表示會永久禁止該球迷入場睇球會主場同作客嘅比賽。



曼聯球星艾殊利楊格賽後就表示擔心安全：「接連有咁多同類事件發生，如果個球迷拎住武器咁點算？球員將會好危險！」



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