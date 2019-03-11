【東體爭議】蘇B唔怪佢　迪基亞情有可原？

曼聯作客阿仙奴吞2蛋，上半場迪基亞面對格列沙加嘅「正中間」遠射，竟然冇晒反應睇住個波入網，賽後受到大批曼聯球迷圍插，不過領隊蘇斯克查賽後就話唔會怪責呢位西班牙門神：「迪基亞每次失球都會覺得失望，呢個波郁得好奇怪，原本好似飛向迪基亞左手面，但突然轉去另一個方向，我以為佢(格列沙加)係巴西人添！」



不過，兩位英超名宿加利尼維利同加歷查，就喺直播期間拗到面紅耳熱，前曼聯球星加利尼維利就「幫理不幫親」狂插迪基亞，反而利物浦名將加歷查就覺得唔關迪基亞事。



加利仔：「迪基亞犯咗個好大錯誤，呢球波令阿仙奴可以專心踢突擊，係曼聯輸波主因。呢球波離門30碼兼且射正中間，我唔明點解加歷查話唔肯定(迪基亞犯錯)。」

加歷查：「點解？我一定要同你同一個意見？」

加利仔：「我唔覺得有乜好爭論，一個離門30碼嘅射門喺龍門正中間入波，完全冇爭論價值。」

加歷查：「如果省中人改變方向呢？」

加利仔：「呢球波冇省中人喎！」

加歷查：「但個軌跡改變同省中人一樣咁大囉！」



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