【賽後解碼】唔係盧卡古渣　係賓特尼奴勁

英超矚目「仙魔戰」曲終人散，曼聯作客以0比2不敵阿仙奴，其實「紅魔鬼」上半場有唔少攻勢，其中近況大勇嘅盧卡古有幾前非常到肉嘅埋門，可惜都係失之交臂，唔少球迷插盧卡古回復「敗家仔」本性，但其實曼聯今場冇波入，更大程度係因為阿仙奴門神賓特尼奴神勇表現！



盧卡古今場兩次超近距離「頭頂腳踢」都畀賓特尼奴化解，其中一次盧卡古以為扭過門將射空門，點知賓特尼奴竟然回身單手擋出！除咗神救之外，呢位德國門將今場仲踢埋「清道夫」角色，及時出迎化解幾次有威脅攻勢。曼聯領隊蘇斯克查賽後都讚賓特尼奴：「我哋創造好多機會，但係中過2次門框，加上賓特尼奴好神勇，輸波都冇得好講！」



同艾利臣比加、阿列沙巴拿加等天價門神相比，季前以1,930萬鎊「賤價」加盟嘅賓特尼奴，自然受到較少嘅注視，但係呢位27歲德國國腳近期精彩嘅表現，絕對有力躋身一線龍門嘅位置，「兵工廠」季尾有傳奇門將施治退休，賓特尼奴就話畀球迷聽佢已經可以成功接班！



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A