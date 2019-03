羅馬日前炒咗教練沙迪法蘭斯高,並立即請雲尼亞里執教,今場係佢第1場領軍,梗係要贏番場漂亮勝仗,打響頭炮!事實上羅馬人腳唔錯,主場表現亦可靠,其中近7場主場取得6勝1和,同埋佢哋近5次對安玻里有4次贏到2球,明顯食住對手。加上安玻里今季作客仲未贏過,近5場作客更加輸咗4場,今次對住羅馬隨時又大敗,一於捧羅馬讓球主勝!



‧阿KING



直播表

周二3:30am◢意甲◢羅馬◢Vs◢安玻里

Now 638;有線654、614台

周二3:30am◢德甲◢杜塞爾多夫◢Vs◢法蘭克福

Now 670;有線651、611台

周二8:10am◢阿甲◢防衛者◢Vs◢班菲特

Now 639;有線655、615台