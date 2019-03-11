Panasonic飛達慈善復活跑　風雨同路

飛達田徑會及信興教育及慈善基金主辦的「Panasonic飛達慈善復活跑2019」周日（10日）於上水河上鄉圓滿舉行。是日天空突然下起傾盆大雨，但一眾長跑好手依然鬥志旺盛，2019渣打馬拉松半馬男子青年組冠軍、年僅17歲的麥文鋒勇奪10公里男子組全場總冠軍，成為賽事焦點。



「我們跑步的人，就是無懼風雨。」主辦機構信興集團主席兼飛達田徑會會長蒙德揚是日有份出戰10公里賽事，身體力行支持賽事。他表示，今次是病愈後首度復出，挑戰自己大於「造時間」，「不過可以再次跑步真的很開心。剛才比賽時大家互相打氣，令我更有動力跑下去。」



河上鄉賽道是香港少有環境清幽的賽道，跑手沿途可飽覽雙魚河、梧桐河及石上河優美景色，而傳統戲棚頒獎台及豆腐花補給站，亦令賽事生色不少。蒙生並透露由於參賽者的反應踴躍，故賽事有意明年繼續在河上鄉舉行本賽事。



是日賽事分為15公里個人組、10公里個人組、4公里個人（青年組），以及1公里組親子組賽事。其中10公里男子組賽事受到一股「麥旋風」吹襲，年僅17歲的麥文鋒（Alex）以33分47秒贏得該項目全場總冠軍。



這位今年的渣打馬拉松半馬男子青年組冠軍日前剛於「港九區D1中學校際田徑賽」，為聖瑪加利男女英文中小學奪得A Grade 5000米銀牌，他笑言大雨令他「大爆發」：「跑到6、7公里時就開始下大雨，想不到會下這樣大雨，不過天氣因此變得更涼，令我跑得更快。」



善款捐贈高錕慈善基金

這位本地長跑新星又說，參加「復活跑」是想測試自己實力，為4月7日的北韓平壤馬拉松作準備。「這是我第一次離港比賽，會以刷新半馬青年紀錄（1小時12分15秒）為目標。最近幾個月狀態都很好，10公里由35分鐘加快至33分鐘，自己半馬的最佳時間是1小時14分40秒，我相信在外地天氣較涼加上比賽氣氛更濃烈下，會有突破的表現。」



「Panasonic飛達慈善復活跑2019」除推廣長跑運動、鼓勵市民強身健體外，亦為「高錕慈善基金」籌款。主辦單位「信興教育及慈善基金」將為每位參賽者另行捐出60元予「高錕慈善基金」，每位參賽者亦可自由額外捐款，寓跑步於慈善，造福社群。



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