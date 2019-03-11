【有片】大雪啜實必入波！激死原口元氣

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可以直接宣布，全球本周最黑球員係原口元氣！呢名日本國腳本季加盟德甲漢諾威，打咗大半季仲未有波入，到今輪漢諾威主場對利華古遜，佢扭過門將射空門睇怕入硬，點知因為落大雪關係，個波碌到白界前竟然被大雪啜實，最後被敵衞解圍，真係激唔好彩！最慘嘅係漢諾威最僅輸2:3，如果呢球入咗就可以攞番1分。



漢諾威本季深陷降班漩渦當中，歇冬後首7場聯賽輸6場，今仗鬥利華當然搏命積極搶分。上半場落後2球後，本身有個絕佳入番粒嘅機會，可惜原口元氣射空門，竟然畀大雪破壞，硬生生被打劫入波。換邊後漢諾威一度追成2:2，不過最後都輸2:3全失3分。賽後唔少球迷都戥原口元氣唔抵，仲話個波應該計數：「如果唔係落雪，個波肯定入網囉，球證應酌情判呢個係入球！」呢個諗法當然唔會被接納，原口元氣只能嘆一句唔好彩。



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