總結：爆大冷！勇士輸畀包尾大幡兼折將

周一(11日)早上NBA爆出大冷門，西岸一哥金州勇士竟然以111比115，不敵西岸包尾嘅鳳凰城太陽，勇士主將杜蘭特更加勇戰受傷，簡直係雙重打擊。



衞冕嘅勇士原本開局唔錯，第1節仲領先29比16，但之後可能太輕敵，第2節表現走晒樣，被太陽攻入40分，搞到冇晒優勢。



打到第4節，今場射入25分嘅勇士主將杜蘭特落場踩腳錯，受傷退下火線，另1場勇士球星史堤芬居里只有18分進帳，最後被太陽反超前。



太陽主力布克成為主角，佢今場射入37分、8個籃板、11次助攻。雖然太陽今季整體成績差，但卻遇強愈強，早前曾擊敗總排名第一嘅公鹿，依家贏埋勇士，換言之東西岸一哥，都成為佢哋手下敗將。



另外，火箭以94比93擊敗小牛，但火箭球星夏登第4節8射全失，全場只射入20分，連續40場得分「25+」紀錄斷纜。



今日戰果（前者主場）

活塞 131:108 公牛

熱火 104:125 速龍

76人 106:89 溜馬

鷹隊 128:116 塘鵝

灰熊 105:97 魔術

小牛 93:94 火箭

木狼 103:92 紐約人

馬刺 121:114 公鹿

勇士 111:115 太陽



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