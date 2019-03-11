日本第1人！桃田賢斗：終於可夢想成真

羽壇世界「一哥」桃田賢斗以大熱姿態贏得了歷史悠久兼份量十足的全英賽男單冠軍，成為史上首位日本球員奪得這項殊榮，桃田舉起冠軍獎盃時開心到極點：「真係超級超級開心，呢項冠軍我望咗好耐，終於可以夢想成真。」



近年汛速彈起的桃田賢斗，已是世界冠軍、亞洲冠軍、世界第一，袋走全英冠軍之後再鞏固其當今球王的地位，他在冠軍戰中與丹麥的安賽龍打得激烈，最終以21比11、15比21、21比15獲勝，打破了中國球手及馬來西亞李宗偉過去壟斷男單寶座的形勢，並成為自1963年以來的首位在男單封王的日本人。



「贏得呢個冠軍，實現了自己兒時一直以來的夢想，這是我生涯中一個很重要的錦標，給我對未來更大信心。」24歲的桃田賢斗坦言接下來是劍指奧運，「2020奧運會的賽事(資格賽)，五月即將展開，的確畀我好多信心，我希望在奧運預賽都可以取得勝利。」同時，桃田亦希望這個冠軍可以刺激更多日本的年輕球手：「我做到，大家都一樣得。只要不斷改善自己就可以達到目標。」



的確，桃田賢斗早年曾涉及進入非法賭場，被日本羽協處罰，去年亦因為桃色事件要向公眾道歉，不過，這位壞孩子在羽壇已肯定了為當今天王。



至於女單方面，中華台北的戴姿穎不敵中國的陳雨菲，被粉碎了三連冠的好夢，而陳雨菲則成為自2014的王適嫻之後，首位贏得全英女單的中國球手。







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