【港超專版】為博落場澳職都唔打

得天獨厚的6呎4吋身高加上22歲青春本錢，來自澳洲的和富大埔中鋒哈利，在男人必備的人生贏家指數當中，已手握兩大重要優勢。不過這位曾亮相澳職聯賽的長人中鋒人高志更高，年紀輕輕飄洋過海，係愛定係責任？說到底還是為了追逐足球夢，在亞洲賽舞台證明自己，並非單單「得個高字」！■文：戴陶蔚 圖：和富大埔提供



父親曾是職業欖球員，母親身高亦幾近6呎，難怪「哈利仔」得天獨厚，不時擅用身高優勢取得入球，不過走在人來人往的香港鬧市，也為高人一等的哈利仔帶來不少趣事。「試過有日早上搭巴士和地鐵到港島做gym，都被球迷認出拍下照片，再輾轉經隊友傳給我。可能是我的身高太易認吧，不過香港人非常友善，特別是大埔球迷，早前我因傷缺陣只在看台觀戰，竟然有球迷向我派利是！」這位巨人殺手說來也不禁流露出與他年齡相若的大細路笑容。



轉戰菲律賓學識煮食

哈利出生於澳洲昆士蘭省最多人口城市布里斯班，16歲便加入當地次級聯賽球隊布里斯班城青年軍，直至2017年獲得初戰澳職機會，年僅20歲便為紐卡素噴射機上陣5場。直到去年轉戰菲律賓，離鄉別井，只為證明自己：「澳職聯賽近年獲得不少有名球星加盟，對年輕球員來說，上陣機會愈見困難。特別是前鋒位置，大多選擇外援球員。所以我寧願放手一博，去到其他聯賽爭取更多上陣機會，吸取經驗成長。」



不論是生活質素還是聯賽水平，菲律賓也難與澳洲家鄉相提並論，「哈利仔」卻另有得着：「離鄉別井對於年輕人並不容易，生活上大小細節也要自己打理妥當，好像在澳洲甚少下廚的我，外闖以後也學會煮食。當然，香港的生活環境比起菲律賓理想得多，聯賽水平亦較緊湊及具挑戰，自己也要多加鍛煉，改善埋門把握力。」



融入和富大埔拉隊食田雞飯

雖然和富大埔其他外援也是來自巴西，卻無阻哈利融入球隊，不時參與「巴西幫」的聚會，即使飄洋過海亦未感孤獨。「除了與我住在同一屋苑的巴西隊友對我十分照顧，陣中不少本地球員隊友也有充當『地膽』，好像馮慶燁與李家豪曾帶我去食田雞飯，出乎意料好味！他們知道我食量大，有時會比併一下食量，不過多數也是我贏（笑）！」



辛祖加盟，加上自己受傷，哈利近期上陣機會減少，不過仍有機會問鼎聯賽冠軍的和富大埔需要兼顧多條戰線，面對競爭的哈利已準備就緒：「今次是我首次出戰洲際級別球會賽事，若非亞協盃，我想我未必有機會到訪北韓這個神秘國度。希望能在附加賽順利過關，於未來賽事接受更多挑戰。」



學生波牛遙距讀工商管理

哈利年紀輕輕便離鄉追逐足球夢，卻未有因此耽誤學業，現時仍在修讀工商管理遙距大學課程，球場內外爭取分秒進修增值。



儘管足球並非澳洲最受歡迎運動，哈利自幼便隨熱愛足球的哥哥踢出個未來。肩負兄長未圓足球夢的哈利獲得家人全力支持外闖，不過年紀輕輕的他也留有後着：「繼續讀書是我自願，不是父母要求，畢竟足球員生涯只有匆匆十多年。況且平時訓練過後，我也大多留在家中，正好善用時間讀書增值。」和富大埔陣中也有不少「學生波牛」，眼見隊友返學練波兩邊走，哈利笑言幸福得多：「雖然我們也要越洋考試，但功課不及香港繁重。無論如何現在的我也會以足球為先，能走多遠便多遠！」