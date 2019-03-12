【皇馬驚變】罪人拉莫斯社交網忽然拆彈

西甲褪色班霸皇家馬德里今季戰績低迷，極有機會四大皆空，尋晚(周一晚)突然傳出主帥蘇拿利快將正式被炒，仲話前任主帥施丹會回歸掌帥印。喺呢個混亂時刻，最緊要梗係穩定軍心，身為隊長嘅沙治奧拉莫斯，周一晚就喺自己IG發布一個個人訪問，為近排有關佢同球隊嘅多個問題，逐個解畫拆彈，明顯有啲嘢喎！



拉莫斯喺佢IG用英文寫住：「作為足球員，我哋鍾意喺球場上作回應，不過今季並唔係咁，我唔係逃避，我哋都唔係逃避，我哋所有球員都要負責，而我作為隊長，更加係責無旁貸，所以我想用最真誠方式直接回應大家所有問題。」



關於佢喺歐聯對阿積士「洗牌」，呢位「矛王」以「係個錯誤，我要負上200%責任」嚟回應。至於有關佢同會長皮里茲喺更衣室衝突，佢低調解釋：「更衣室嘅事就喺更衣室討論同解決，當所有人有共同目標同利益，就唔會有任何問題。」



對於有人插佢喺歐聯次回合賽事期間，搵人幫佢拍紀錄片，拉莫斯指：「呢個係有一定嘅承諾，但我根本未諗過最後結果變成咁，錄影已經隨住戰況減少咗。」另外，尋日有傳拉莫斯同隊友馬些路練波發生衝突，拉莫斯同樣淡化事件：「我哋每次練波都嘈啦，根本係壓力工作下嘅一部份，係每日都發生嘅瑣碎事，馬些路就好似我兄弟一樣。」



呢位皇馬隊長日前對華拉度列之戰停賽，但一樣有隨軍出發，佢話自己係想同大家親近，給予隊友支持。有指佢親批評隊友喺連場敗仗演出，拉莫斯話：「我哋一向喺更衣室都係咁講說話去激勵大家，呢個係正面方式。」



對於球迷最關心嘅教練蘇拿利帥位問題，拉莫斯強調：「呢個唔係我哋（球員）有份參與同永不干預嘅決定，我哋對呢個(教練)位置抱有絕對尊重，我哋永遠都支持皇馬教練。」最後，拉莫斯總結話：「我同大家講咁多，係因為我哋經歷咗一個非常失望球季，但如果成功唔會阻止到我哋前進，失敗亦都唔可以，總之我哋有責任繼續努力工作，向前邁進。」



支持本地運動員，一齊去「睇體」！

https://bit.ly/2DxX4XI



東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

http://bit.ly/2ecTF2A