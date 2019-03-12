【官宣】強勢回歸　施丹再度執教皇馬

皇家馬德里在官方社交平台宣布，前任主帥施丹重返執教，接替看守教練蘇拿利職務，新合約至2022年6月。



施丹於去年5月31日突然辭去皇馬主教練職位，離隊284日之後，與球隊達成協議重返執教，稍後將召開記者會公布詳情。



蘇拿利的主教練合約結束，但皇馬在聲明中強調，將會安排蘇拿利繼續留在球會工作。



之前一次執教，施丹任期由2016年1月4日開始，至2018年5月31日，期間149場賽事錄得104勝29和16負，攻入393球失160球，勝出率69.8%，為皇馬贏得1次西甲冠軍、3次歐聯冠軍、2次世冠盃冠軍、2次歐超盃冠軍及1次西班牙超級盃冠軍。



有網友形容今次「施丹轉身」靚到絕，因為去年完成歐聯3連霸之後，球隊成績勢必下滑，施丹離開避過孭鑊，當球隊跌至谷底後施丹回歸，會方將給予時間他重建球隊，可謂冇得輸。



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