【皇馬驚變】施丹要老佛爺跪低 3億歐買人

施丹去年中突然轉身辭職，震驚球壇，但今次再度轉身回歸皇馬，同樣令人無法預料。綜合西班牙傳媒，原來施丹今次轉身，徹底令皇馬主席皮里茲跪低，包括要皮里茲兩次致電請求出山，並作出極大讓步，幾乎將球隊生殺大權交出，施丹才答應返嚟。



報道指，歐聯出局後皮里茲曾親自致電施丹，要求他重掌球隊，但遭拒絕，近日皮里茲第2次致電施丹，終於令這位法國名帥回心轉意，期間兩人私下作出許多承諾，皮里茲承諾給施丹3億歐元資金，以支持他按照自己意思收購球員，重建球隊，而施丹短期任務，就是保住皇馬的歐聯資格，長遠任務是重建輝煌。



早有傳聞，施丹重建皇馬兩大收購目標，就是車路士攻擊主力夏薩特，以及熱刺中場靈魂基斯甸艾歷臣，現在施丹手上有3億歐元資金，可向上述兩人埋手。



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