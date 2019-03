【今日睇波指南】馬體會硬淨唔驚祖記

今日輪到拿仁做盤神,研究一場歐聯16強次回合祖雲達斯主場鬥馬體會,馬體會首回合主場贏2:0,晉級形勢大好,於施蒙尼調教下,球隊表現非常成熟,知道不失球就晉級,如果入到一球的話更九成九出線,會大打穩守突擊足球。



祖記近年於歐聯成績一流,但C朗加盟之後,歐聯表現不算太突出,今場祖記會瘋狂進攻,但面對馬體會鐵血防守,祖記難望有甜頭,祖記今場讓半一嫌多,捧下盤 ,入球大細方面,可向2.5球入球細埋手。



●麥馬拿仁



直播表

周二8:10am 阿甲 防衛者 Vs 班菲特

Now 639;有線655、615台



周二3:30pm 亞冠盃 FC山東 Vs 鹿島鹿角

Now 670、Fox Sports Play;有線651、611台



周二6:30pm 亞冠盃 FC大邱 Vs FC廣州

Now 670、Fox Sports Play;有線651、611台



周二8:45pm 亞冠盃 柔佛DT Vs FC慶南

Now 670、Fox Sports Play;有線651、611台



周三2:00am 法甲 迪安 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639、714;有線615、655台



周三4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 馬德里體育會

Now 644;有線602、662台



周三4:00am 歐聯 曼城 Vs 史浩克04

Now 643;有線656、616台



