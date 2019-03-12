【今日睇波指南】馬體會硬淨唔驚祖記

今日輪到拿仁做盤神，研究一場歐聯16強次回合祖雲達斯主場鬥馬體會，馬體會首回合主場贏2:0，晉級形勢大好，於施蒙尼調教下，球隊表現非常成熟，知道不失球就晉級，如果入到一球的話更九成九出線，會大打穩守突擊足球。



祖記近年於歐聯成績一流，但C朗加盟之後，歐聯表現不算太突出，今場祖記會瘋狂進攻，但面對馬體會鐵血防守，祖記難望有甜頭，祖記今場讓半一嫌多，捧下盤 ，入球大細方面，可向2.5球入球細埋手。



●麥馬拿仁



直播表

周二8:10am 阿甲 防衛者 Vs 班菲特

Now 639；有線655、615台



周二3:30pm 亞冠盃 FC山東 Vs 鹿島鹿角

Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台



周二6:30pm 亞冠盃 FC大邱 Vs FC廣州

Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台



周二8:45pm 亞冠盃 柔佛DT Vs FC慶南

Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台



周三2:00am 法甲 迪安 Vs 巴黎聖日耳門

Now 639、714；有線615、655台



周三4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 馬德里體育會

Now 644；有線602、662台



周三4:00am 歐聯 曼城 Vs 史浩克04

Now 643；有線656、616台



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