【今日睇波指南】馬體會硬淨唔驚祖記

2019年03月12日 08:15
  • 東網電視
    更多新聞短片

    今日輪到拿仁做盤神，研究一場歐聯16強次回合祖雲達斯主場鬥馬體會，馬體會首回合主場贏2:0，晉級形勢大好，於施蒙尼調教下，球隊表現非常成熟，知道不失球就晉級，如果入到一球的話更九成九出線，會大打穩守突擊足球。

    祖記近年於歐聯成績一流，但C朗加盟之後，歐聯表現不算太突出，今場祖記會瘋狂進攻，但面對馬體會鐵血防守，祖記難望有甜頭，祖記今場讓半一嫌多，捧下盤 ，入球大細方面，可向2.5球入球細埋手。

    ●麥馬拿仁

    直播表
    周二8:10am 阿甲 防衛者 Vs 班菲特
    Now 639；有線655、615台

    周二3:30pm 亞冠盃 FC山東 Vs 鹿島鹿角
    Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台

    周二6:30pm 亞冠盃 FC大邱 Vs FC廣州
    Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台

    周二8:45pm 亞冠盃 柔佛DT Vs FC慶南
    Now 670、Fox Sports Play；有線651、611台

    周三2:00am 法甲 迪安 Vs 巴黎聖日耳門
    Now 639、714；有線615、655台

    周三4:00am 歐聯 祖雲達斯 Vs 馬德里體育會
    Now 644；有線602、662台

    周三4:00am 歐聯 曼城 Vs 史浩克04
    Now 643；有線656、616台

    支持本地運動齊去「睇體」！
    https://bit.ly/2DxX4XI　

    東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
    http://bit.ly/2ecTF2A　

    Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！
    http://bit.ly/2EYxoRh　