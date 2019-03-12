【特稿】皇馬愛翻兜 施丹係第11個
施丹重返皇家馬德里執教震撼球壇，但其實對於皇馬球迷嚟講，教練離隊之後再回歸其實司空見慣，施丹已經係球會史上第11位「翻兜教頭」，呢班食回頭草嘅主帥最後成功定失敗呢？
1●昆高西斯 46年離隊，47年回歸
46年贏得西班牙盃後離開，1年後回歸表現差勁，執教18場賽事只係贏得5場，結果唔夠1年又離開。
結果：唔掂！
2●艾賓尼斯 47年離隊，50年回歸
46年接替昆高西斯上任後即贏得西班牙盃冠軍，但1年後離隊，50年回歸只係教咗16場波又再走人。
結果：唔掂！
3●蒙奴斯 59年離隊，60年回歸
59年以看守教練身份上任，教咗短時間就離隊，不過60年回巢坐正後，成功打造皇馬史上一段黃金盛世，包括贏得9次西甲冠軍同2次歐聯冠軍。
結果：掂！
4●摩洛尼 74年離隊，77年、82年、85年3度回歸
74年由預備組提拔接替蒙奴斯，首季即贏西班牙盃冠軍，1年後再落番預備組，之後曾經3次回歸，合共贏過3次西甲冠軍同2次歐洲足協盃冠軍。
結果：掂！
5●迪史堤芬奴 84年離隊，90年回歸
迪史堤芬奴82年至84年間打入多項賽事決賽卻未能捧盃，90年回歸後只贏過西班牙超級盃冠軍。
結果：唔掂！
6●比赫加 89年離隊，92年回歸
執教皇馬頭3季都贏得西甲冠軍，但92年回巢後，聯賽以1分飲恨巴塞隆拿，西班牙盃決賽又輸兼喺歐洲足協盃4強出局。
結果：唔掂！
7●迪保斯基 94年離隊，96年、99年2度回歸
94年、96年兩度以「頂更」身份短時間執教，99年終於真正獲得教練大權，並贏得2次西甲、2次歐聯等7個重要錦標。
結果：掂！
8●陶錫 90年離隊，99年回歸
首次執教時以超班實力贏得西甲冠軍，不過99年回歸後成績差勁，唯一貢獻就係畀卡斯拿斯首演，只教幾個月就走人。
結果：唔掂！
9●甘馬曹 99年離隊，04年回歸
兩次執教都係超失敗，第1次上任只教得1個月，第2次亦只教咗6場波，據聞2次被炒都係因為同高層不和。
結果：唔掂！
10●卡比路 97年離隊，06年回歸
96年上任首季即贏得西甲冠軍，但1季之後就離開，06年回歸後立即再贏西甲冠軍，但因為球隊踢法問題再次只經歷1季就離隊。
結果：掂！
東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
http://bit.ly/2ecTF2A
支持本地運動員，一齊去「睇體」！
https://bit.ly/2DxX4XI