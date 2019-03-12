【特稿】皇馬愛翻兜　施丹係第11個

施丹重返皇家馬德里執教震撼球壇，但其實對於皇馬球迷嚟講，教練離隊之後再回歸其實司空見慣，施丹已經係球會史上第11位「翻兜教頭」，呢班食回頭草嘅主帥最後成功定失敗呢？



1●昆高西斯 46年離隊，47年回歸

46年贏得西班牙盃後離開，1年後回歸表現差勁，執教18場賽事只係贏得5場，結果唔夠1年又離開。

結果：唔掂！



2●艾賓尼斯 47年離隊，50年回歸

46年接替昆高西斯上任後即贏得西班牙盃冠軍，但1年後離隊，50年回歸只係教咗16場波又再走人。

結果：唔掂！



3●蒙奴斯 59年離隊，60年回歸

59年以看守教練身份上任，教咗短時間就離隊，不過60年回巢坐正後，成功打造皇馬史上一段黃金盛世，包括贏得9次西甲冠軍同2次歐聯冠軍。

結果：掂！



4●摩洛尼 74年離隊，77年、82年、85年3度回歸

74年由預備組提拔接替蒙奴斯，首季即贏西班牙盃冠軍，1年後再落番預備組，之後曾經3次回歸，合共贏過3次西甲冠軍同2次歐洲足協盃冠軍。

結果：掂！



5●迪史堤芬奴 84年離隊，90年回歸

迪史堤芬奴82年至84年間打入多項賽事決賽卻未能捧盃，90年回歸後只贏過西班牙超級盃冠軍。

結果：唔掂！



6●比赫加 89年離隊，92年回歸

執教皇馬頭3季都贏得西甲冠軍，但92年回巢後，聯賽以1分飲恨巴塞隆拿，西班牙盃決賽又輸兼喺歐洲足協盃4強出局。

結果：唔掂！



7●迪保斯基 94年離隊，96年、99年2度回歸

94年、96年兩度以「頂更」身份短時間執教，99年終於真正獲得教練大權，並贏得2次西甲、2次歐聯等7個重要錦標。

結果：掂！



8●陶錫 90年離隊，99年回歸

首次執教時以超班實力贏得西甲冠軍，不過99年回歸後成績差勁，唯一貢獻就係畀卡斯拿斯首演，只教幾個月就走人。

結果：唔掂！



9●甘馬曹 99年離隊，04年回歸

兩次執教都係超失敗，第1次上任只教得1個月，第2次亦只教咗6場波，據聞2次被炒都係因為同高層不和。

結果：唔掂！



10●卡比路 97年離隊，06年回歸

96年上任首季即贏得西甲冠軍，但1季之後就離開，06年回歸後立即再贏西甲冠軍，但因為球隊踢法問題再次只經歷1季就離隊。

結果：掂！



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