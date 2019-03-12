【皇馬驚變】全民公投　施丹應該點執隊波？

皇馬宣布再次請施丹執教後，西班牙《馬卡報》立即做咗個全民公投，睇下球迷點樣睇皇馬呢一次舉動，結果有88%球迷認同皇馬請施丹回巢係「精明」，只得12%認為皇馬應該另覓人選。公投同樣要球迷選擇施丹應該點樣執隊波，大家又認唔認同呢？



●施丹回歸邊個球員最得益？

艾斯高 43%

基羅拿華斯 22%

馬些路 20%

馬高阿辛斯奧 10%

其他 5%



●施丹回歸邊個球員係輸家？

加里夫巴利 60%

丹尼施巴路斯 22%

泰拔高圖爾斯 11%

其他 4%

馬高斯洛蘭迪 3%



●買人政策應該係點？

唔需要多，只買最頂尖精英球員 61%

大清洗兼大量收購 23%

少量收購，重點培育年輕球員 16%



●轉會大權邊個話事？

施丹同教練團 75%

管理層同施丹共同決定 23%

管理層 2%



●施丹頭號收購目標應該係邊個？

夏薩特 55%

尼馬 14%

其他 14%

哈利卡尼 9%

基斯甸艾歷臣 3%

穆罕默德沙拿 2%

保羅普巴 2%

沙迪奧文尼 1%



●最需要增兵嘅位置？

前鋒 79%

後防 10%

中場 8%

門將 3%



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