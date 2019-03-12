【皇馬驚變】全民公投 施丹應該點執隊波？
2019年03月12日 11:04
東網電視更多新聞短片
皇馬宣布再次請施丹執教後，西班牙《馬卡報》立即做咗個全民公投，睇下球迷點樣睇皇馬呢一次舉動，結果有88%球迷認同皇馬請施丹回巢係「精明」，只得12%認為皇馬應該另覓人選。公投同樣要球迷選擇施丹應該點樣執隊波，大家又認唔認同呢？
●施丹回歸邊個球員最得益？
艾斯高 43%
基羅拿華斯 22%
馬些路 20%
馬高阿辛斯奧 10%
其他 5%
●施丹回歸邊個球員係輸家？
加里夫巴利 60%
丹尼施巴路斯 22%
泰拔高圖爾斯 11%
其他 4%
馬高斯洛蘭迪 3%
●買人政策應該係點？
唔需要多，只買最頂尖精英球員 61%
大清洗兼大量收購 23%
少量收購，重點培育年輕球員 16%
●轉會大權邊個話事？
施丹同教練團 75%
管理層同施丹共同決定 23%
管理層 2%
●施丹頭號收購目標應該係邊個？
夏薩特 55%
尼馬 14%
其他 14%
哈利卡尼 9%
基斯甸艾歷臣 3%
穆罕默德沙拿 2%
保羅普巴 2%
沙迪奧文尼 1%
●最需要增兵嘅位置？
前鋒 79%
後防 10%
中場 8%
門將 3%
東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
http://bit.ly/2ecTF2A
支持本地運動員，一齊去「睇體」！
https://bit.ly/2DxX4XI