【皇馬驚變】全民公投　施丹應該點執隊波？

2019年03月12日 11:04
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    皇馬宣布再次請施丹執教後，西班牙《馬卡報》立即做咗個全民公投，睇下球迷點樣睇皇馬呢一次舉動，結果有88%球迷認同皇馬請施丹回巢係「精明」，只得12%認為皇馬應該另覓人選。公投同樣要球迷選擇施丹應該點樣執隊波，大家又認唔認同呢？

    ●施丹回歸邊個球員最得益？
    艾斯高 43%
    基羅拿華斯 22%
    馬些路 20%
    馬高阿辛斯奧 10%
    其他 5%

    ●施丹回歸邊個球員係輸家？
    加里夫巴利 60%
    丹尼施巴路斯 22%
    泰拔高圖爾斯 11%
    其他 4%
    馬高斯洛蘭迪 3%

    ●買人政策應該係點？
    唔需要多，只買最頂尖精英球員 61%
    大清洗兼大量收購 23%
    少量收購，重點培育年輕球員 16%

    ●轉會大權邊個話事？
    施丹同教練團 75%
    管理層同施丹共同決定 23%
    管理層 2%

    ●施丹頭號收購目標應該係邊個？
    夏薩特 55%
    尼馬 14%
    其他 14%
    哈利卡尼 9%
    基斯甸艾歷臣 3%
    穆罕默德沙拿 2%
    保羅普巴 2%
    沙迪奧文尼 1%

    ●最需要增兵嘅位置？
    前鋒 79%
    後防 10%
    中場 8%
    門將 3%

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