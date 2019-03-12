總結：NBA拳霸！伊巴卡每季都要打一鑊！

伊巴卡開拖：https://bit.ly/2tYQym2



周二(12號)NBA常規賽，聯盟「二哥」速龍作客以101比126不敵騎士，近5場第3次落敗。速龍中鋒伊巴卡今場非常火爆，第3節尾段更同騎士大前鋒基斯火爆開拖，結果齊齊被趕出場，勢必面臨停賽處分。伊巴卡對上2季都試過因為同對手打交被罰停賽，可以話係NBA拳霸！



速龍今場搵新加盟嘅馬克加素出任正選，伊巴卡就做後備，佢同騎士後備基斯今場有唔少埋牙鏡頭，去到第3節尾段終於爆發，兩人喺度爭位嗰陣伊巴卡突然跌低，基斯鬧佢插水後就轉身走人，點知伊巴卡立即彈起衝前叉頸，並且互相扭打，非常憤怒嘅伊巴卡更施展右拳，好在基斯及時避開，兩隊球員即刻加入分開兩人，球證亦即時趕佢哋出場。



伊巴卡性格一向火爆，上季佢曾經拳打占士莊臣而被罰停賽1場，前季亦試過拳打洛賓盧比斯而停賽，似乎每季都要打一次交先至安樂喎！速龍今場有李安納攻入25分，而林書豪就有8分進帳，不過騎士後衛薩斯頓轟入全場最高28分，路夫亦有16分同18個籃板，成功騎士爆冷贏波功臣。



最新賽果(前者主場)

爵士 89:98 雷霆

火箭 118:106 黃蜂

籃網 103:75 活塞

巫師 121:115 帝王

騎士 126:101 速龍

快艇 140:115 塞爾特人



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