畀施丹搶Job唔憂嫁　摩連奴等緊教PSG！

近日一直有傳聞話摩連奴將會重返皇家馬德里執教，點知皇馬突然宣布施丹先係「真命天子」，前皇馬會長卡達朗爆料話，以沙治奧拉莫斯、馬些路同賓施馬為首嘅球員代表，堅決反對搵摩連奴回巢成為決定性因素。雖然摩連奴畀施丹搶走份工，但「寸王」依然唔憂冇工開，據報佢極有可能喺夏天執教法甲豪門巴黎聖日耳門(PSG)！



巴黎聖日耳門早前喺歐聯出局，今季先上任嘅教練杜曹領軍能力受到質疑，因為PSG向來非常重視歐聯戰績，白蘭斯同艾美利兩位前任都係因為歐聯「冇貨交」而被炒魷，所以杜曹就算拎到法甲冠軍，基本上都無助佢保住個帥位。英國《太陽報》爆料，摩連奴回歸皇馬失敗後，已經疊埋心水等教PSG，依家只係等該法甲豪門做嘢同正式斟介。



摩連奴之前就曾經「明示」，非常樂意去法甲執教：「我喺4個聯賽教過波(英超、西甲、意甲、葡超)，能夠學習新嘅文化，去一個新嘅聯賽會係好好嘅經驗，我可以幻想自己將來喺法甲執教。依家我好享受同家人一齊生活，2至3個月唔做嘢冇問題，不過我都好希望有機會強勢回歸球壇。」



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