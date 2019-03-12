哥國女足爆性侵醜聞　總監：摸吓屁股啫！

畀人性侵，仲要畀足總拖數4年，唔通班哥倫比亞女足成員冇阿媽生嘅？！



最近一名哥倫比亞U17女足一名球員嘅爸爸，親自為未成年嘅愛女出頭，指控U17技術總監Didier Luna、體能教練Sigifredo Alonso性侵犯球員，事件發生喺舊年11月U17世界盃舉行之前，據講Luna已經向足總方面承認揩過油，但就話「不過係摸吓籮柚，攬吓錫吓」呢啲「小事」，問題係有人投訴單嘢曝光後，有受害女將馬上收到陌生人來電，恐嚇叫佢「小心啲」，又話「哥倫比亞足總會派最硬淨嘅人嚟調查」，仲聲稱「3日之內就會知道係邊個作出投訴」。所以投訴人嘅身份，目前因安全問題未有披露。



如果真係只屬攬攬錫錫非禮性質，會唔會搞到要威脅受害人呢？似乎就唔只咁簡單嘞。有一個唔肯公開姓名嘅球員亦指證Luna，話佢氹過自己上床，用語大家都聽到慣晒，就係「你好靚，好正」、「想同你發生關係，我可以幫你喺球場出人頭地」。呢單案目前已經驚動埋總檢察長辦公室，兩條色狼洗定個八月十五都得嘞。



出啲咁嘅性醜聞，絕對同哥倫比亞足總管理不善，甚至係包庇犯事者有關。事實足總本身亦一塌糊塗，有成年女國腳趁機出嚟投訴，話2015年世界盃女足賽，佢哋攞到第7名，足總本來應承每人獎勵1000萬比索（約2.48萬港元），時至今日拖咗成4年，仲有300萬比索（約7459港元）尾數未清，而且又話除咗性騷擾，仲要着舊波衫，無當過佢哋係人咁對待。



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