曼聯前鋒個個精英　射門全歐洲最勁！

曼聯今季雖然冇份爭英超冠軍，不過佢哋條鋒線確係個個精英，「紅魔鬼」前線粒粒皆星，盧卡古、拉舒福特、安東尼馬迪爾、連格等質素唔使懷疑，論射門準繩度更加係全歐洲最勁！



據國際體育研究中心（CIES）足球研究所報告顯示，曼聯今季383次射門，有186次成功命中目標，錄得48.6%嘅射門命中率，係全歐洲命中率最高球隊，有美斯、蘇亞雷斯壓陣嘅巴塞隆拿就以48.3%排第2位(見表)。最估唔到嘅係，西甲小球會基羅納竟然高踞第4位，德甲嘅哈化柏林同法蘭克福都進佔前10。



歐洲射門命中率排行榜

1 曼聯(英超) 48.6%

2 巴塞隆拿(西甲) 48.3%

3 多蒙特(德甲) 46.3%

4 基羅納(西甲) 45.8%

5 利物浦(英超) 45.6%

6 哈化柏林(德甲) 45.1%

7 巴黎聖日耳門(法甲) 45%

8 利華古遜(德甲) 43.7%

8 法蘭克福(德甲) 43.7%

10 拜仁慕尼黑(德甲) 43%



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