施丹首個收購瞄準車路士　但唔係夏薩特！

施丹強勢回歸皇馬，準備為銀河艦隊大換血，據報會長皮里茲，已應承揼水3億歐元畀新帥買人。夏薩特早已公開表示想轉會皇馬，以佢亦係可以代替C朗嘅巨星，故一般相信施丹會向夏薩特埋手。但據《米蘭體育報》記者Nicolo Schira爆料，表示施丹的確係想打劫車路士，但目標唔係夏薩特，而係尼高路簡迪。



施丹要重新裝嵌皇馬，認為先要從防中位置出發。之前皇馬連續三屆奪得歐聯錦標，卡斯米路發揮出色，但本季有跌Watt之勢，故施丹希望可以買入法國同鄉簡迪。簡迪上年協助法國勇奪世界盃冠軍，表現非常出色；但本季於車路士新帥沙利麾下，卻被推前打進攻中場，據報簡迪認為並不合適。當然皇馬要收購呢名中場悍將難度唔細，事關車路士被判罰未能於未來兩個轉會窗買人，若再放走簡迪，實力將嚴重受削。



事實上，施丹對防中位置非常睇重，遠在其球員時代效力皇馬時，就多次重申當時法國中場馬基列尼，係球隊奪得02年歐聯及03年西甲冠軍嘅無名英雄。



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