施丹再教皇馬　三大真正原因

皇馬於水深火熱中，成功說服功勳教頭施丹出山，相信全球銀河艦隊球迷都欣喜若狂，希望呢名連續三季帶領球隊歐聯稱王嘅名帥，可助皇馬再上高峰。離上次出走只有8個月，施丹咁快就決定回巢，當中有三大原因。



●同皮里茲惺惺相惜

皮里茲於2000年首次成球會會長，即於翌年以破世界紀錄轉會費購入施丹，雙方開始結緣。於皇馬施丹無論於球員抑或領隊時代都擸盡錦標，全數都於皮里茲時代取得，雙方交情極深。所以當皮里茲極具誠意咁向施丹提出回歸訴求，施丹難以Say No。



●掌買賣球員全責

「人情還人情、數目要分明」，交情深當然唔係施丹回歸主因。8個月前施丹離開，主要原因係球會對其換血計劃諸多制肘，深覺冇癮下黯然求去。如今皇馬面臨重大危機，皮里茲不得不跪低向施丹承諾，將球員買賣全權畀晒呢名法國主帥。喺現今球壇，大球會對買賣球員都唔係由領隊話晒事，施丹呢次能獨攬大權，自然有興趣回歸。



●人工全球頂級

施丹喺皇馬最危急時候挺身而出，當然力足同領導層於薪酬上討價還價，據知施丹今次回巢，年薪將高達1600萬歐元，追近哥迪奧拿嘅1500萬鎊人工。



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