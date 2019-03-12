中超開咧兩輪冇影　柏圖想走竟因為咁

新季中超打完兩輪，效力天津天海嘅前巴西國腳柏圖，過去兩季喺中超表現出色，贏盡讚賞，不過嚟到新季竟然頭兩場都冇份踢，連後備都冇份，究竟搞乜呢？原來同佢唔開心有關！



啱啱嗰輪中超，天津天海作客深圳佳兆業，柏圖今次都有隨隊嚟深圳，但就冇出現喺名單，連後備都冇，只係同女朋友去咗觀眾席睇波。事實上，外號「鴨仔」嘅佢，喺冬休之後已經因為遲歸隊搞到勁麻煩，而佢之前已經喺多個場合表達過佢唔開心，包括喺佢個有多達75萬3,000「追隨者」嘅微博寫住：「乜嘢係開心？」而佢嘅翻譯都係唔肯交代原因，只係反覆強調柏圖係一直都唔開心咁話。



至於真正原因，有指柏圖其實一直想返巴西踢波，之前喺冬季休戰期，有傳柏圖已經同多達3間巴甲球會傾過，只係因為未有一支巴西球隊可以負擔得起佢人工，「鴨仔」先至焗住返嚟中國。對於柏圖情況，天海教練沈祥福就話呢位巴西球星係因為個人理由唔踢得，又話天海同球迷都好需要柏圖，只係現時情況唔係天海話事，就連柏圖幾時先可以重返球場，沈祥福都係避而不談。不過點都好，家陣睇形勢，柏圖再戰中超機會都係唔大，惟有望佢快啲完成轉會，等大家可以快啲再睇佢演出。



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