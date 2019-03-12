卡利奧斯第N次派膠　領隊嬲爆公開插

卡利奧斯又試出醜，比錫達斯領隊終於忍唔住，公開批評呢位利物浦門將冇熱情冇動力，有得揀嘅話就會貶佢做後備。比錫達斯鬥高耶，對手禁區頂射出一記冇角度又冇力度嘅地波，卡利奧斯又於球場遊魂，落地勁慢畀個波喺格肋底入，引嚟自己球迷全場勁噓。據講卡利奧斯於半場，更向領隊提出換走佢，無論表現同態度都勁曳。



上年歐聯決賽，卡利奧斯2次災難級數失誤，累利物浦輸畀皇馬失盃。之後紅軍天價買入艾利臣比加，卡利奧斯就被放逐到土耳其比錫加斯，以外借身份加盟2年。去到新環境，聯賽質素又較低嘅情況下，卡利奧斯依然毫無改善，之前已多次於場上出醜。



今仗比軍雖然贏3:2，但賽後比軍領隊根尼斯依然批評呢名德國門將：「今場2個失波佢都有責任。卡利奧斯停滯不前，既冇動力又冇熱情，借用咁耐都從未真正融入球隊，呢次由利物浦借用佢，真係收唔到預期效果。不如咁講啦，如果後備門將辛堅傷愈，我就會畀辛堅打正選。」



卡利奧斯今場演出唔合格，其實唔少職業球員都有水準下滑嘅時候，但真正有心嘅球員，會希望繼續喺場上表現自己。但卡利奧斯竟然要求被換走，反映佢心態極有問題，或者就係佢一沉不起嘅關鍵原因。



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