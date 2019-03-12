千三萬Fans　22歲辣妹Model教練水蛇腰

22歲美國人氣模特兒Alexis Ren五官精緻身材火辣，一條水蛇腰更令人艷羨，她經常在各大社交網站分享性感火辣相及運動影片，還推出個人品牌運動裝系列大受歡迎，現在IG有超過1300萬粉絲。



Alexis初出道當Model時畀你話肥，隨即瘋狂節食，覺得粉絲只因她身材好才在社交網追蹤她，令她變本加厲瘦落去，搞到出現厭食症愈來愈瘦，幸好及時聽取朋友意見正視問題，諮詢營養師慢慢調整飲食習慣，配合適量有氧運動，練瑜珈、武術及社交舞，才有現今的水蛇腰、蜜桃臀加上小麥膚色的真正健康美，從此大受歡迎，不停接到好Job及產品代言。



從這次經驗，Alexis提醒大家不要過度在意別人對自己身材的看法，不應受困於體重機上的數字，或是對體態過於鑽牛角尖，健美身材非靠瘋狂節食，而係靠運動。她直言時裝界仍舊是骨感美形象，搞到好多Model都受厭食症所苦，呼籲同行飲食均衡加上正確運動，才會擁有健康及性感曲線，不要再把「美」建立在他人的肯定之上！



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