亞協盃　殺入分組賽只差一步　再鬥黎明SC

周三晚(13號)8時於旺角大球場上演的「亞協盃附加賽」次回合賽事，港超球隊和富大埔迎戰北韓代表黎明SC，兩隊上周在首回合打成0比0，意味若客軍今戰取得有入球的和局，即能以作客入球優惠殺入分組賽。和富大埔主教練李志堅揚言，期望在主場球迷支持下能夠贏波過關！（Now 633周三晚8時直播）



辛祖李嘉耀流感缺操

上周中作客北韓的「綠戰士」，翌日晚上從北京轉機返港，上周六於港超聯賽作客理文，雖然作出輪換下仍以2比0擊敗對手，惟球隊昨日有辛祖及李嘉耀缺席賽前操練，「堅Sir」於賽前記者會帶來壞消息︰「辛祖依家患乙型流感，不幸地，李嘉耀都係一樣，希望唔好陸續有其他球員出現呢個情況。」球隊昨於操練期間練習射12碼，不過「堅Sir」解釋只是為任何情況作準備︰「今場波我哋一定要贏，由於有作客入球優惠，所以要避免失球！」



堅爸：球迷支持好重要

被問及黎明SC的特點，「堅爸」指對手爭勝心甚強，但亦期望球隊在粉絲落力打氣下有好表現︰「上場感覺到對手鬥心好強，加埋場地同氣氛等元素，我哋面對住幾大嘅壓力，好彩保住不失，返到主場有番球迷支持下，相信我哋班球員會有好大嘅決心。對手踢法好整體，預料之外嘅係制空權都唔錯，佢哋用力量同爆發力彌補咗身高，呢樣嘢比較深刻。」

今場賽事發售連內部認購已接近3,000張門票，將會以隊長身份領軍的黃威，坦言對今仗十分期待︰「自己之前有代表過香港隊對過北韓，黎明SC人腳上相對較年輕，可能喺經驗上會冇咁好。大埔相隔9年再踏足亞洲賽，希望我可以以隊長身份帶領球隊殺入分組賽！」

「亞協盃附加賽」分主、客兩回合，勝出者可進入分組賽。若兩回合計打成平手，先計算作客入球優惠；再和將會加時，若仍未能分勝負，則以互射12碼決勝。和富大埔與黎明SC的勝方，將會取得I組最後一個席位，同組有另一香港代表傑志、中華台北代表航源FC及北韓代表4.25SC。