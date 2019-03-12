尹戈爾退休喇！還十年舊債畀老婆

雖然香港政府官員話60歲都係年輕人，不過67歲嘅荷蘭名帥尹戈爾今日就正式宣布退休喇！呢位前荷蘭國家隊主帥話明唔會考慮出任技術總監或電視評述員之類同足球相關職業，為嘅就係想以後專心陪老婆，還番拖咗佢老婆嘅十年「舊債」囉！



尹戈爾由91年開始教練生涯，先後教過阿積士、巴塞隆拿、阿爾克馬爾、拜仁慕尼黑同曼聯，期間更試過兩度執教荷蘭國家隊，認真巴閉。2016年曼聯炒咗佢之後，尹戈爾就冇再執起過教鞭，近日佢受訪就話，自己已經正式退休，回歸家庭生活。



尹戈爾話：「我已經退休喇！亦都唔想去做技術總監同講波之類。我老婆22年前為咗我放棄工作，仲一齊跟我去外國生活，我曾經向佢保證55歲就唔再教波，點知都教到65歲。佢依家可以同我一齊享受足球以外嘅生活，我認為佢會好開心。」呢位荷蘭名帥話做總監唔可以教波，又唔可以講太多，呢種工作唔啱佢；至於佢拖咗佢老婆「十年」先肯退休，依家自然係還債好時機啦！



講番尹戈爾教波成就，佢95年帶過阿積士贏歐聯，97至99年帶巴塞贏西甲兩連霸，之後又帶拜仁贏過德甲冠軍，同領曼聯奪英格蘭足總盃；國家隊佢就喺2014年帶荷蘭攞過世盃季軍，成就令人讚嘆。



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