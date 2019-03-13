【力奇】你估丹爺真係一個打十個咩

西甲班霸皇家馬德里周一深夜嚟個換帥急轉彎，由之前傳緊搵前主帥摩連奴頂半季，突然180度轉搵咗另一個前主帥施丹回巢，力奇睇見真有多少搵嚟搞感覺，為乜舊年暑假要走呢？咩原因都好，依家呢位功勳主帥終於返咗嚟，一時間好多皇馬躉好似搵到救世主，好似終於有救，但老實講，力奇擔心呢隊「銀河艦隊」連下季都未上得番水，你估「丹爺」真係葉問「宇宙最強」，可以一個打十個咩？



皇馬今季表現差成績下滑，係人都知同C朗拿度及施丹離隊有最大關係，班波走咗兩個最重要人物，然後人腳上冇搵番個巨星嚟頂C朗，帥位又係求其搵個唔算頂級嘅洛佩特吉，結果加埋場關公災難同西班牙足總交惡，今季成個開頭就衰到貼地，仲點可能有好成績！



即使之後，皇馬由洛佩特吉換嚟蘇拿利執教，咪又係唔夠班，要佢團結軍心谷起士氣，最後搞成點？大家有目共睹！家陣成盤棋玩到爛晒，莫講話施丹，就算你搵番昔日皇馬名帥安察洛堤同迪保斯基，睇怕都冇可能短時間執得番掂隊波囉！



睇番家陣皇馬個陣容，前線得番個賓施馬，唔係話佢差，但過去9季，「銀河艦隊」前線進攻幾乎係靠晒C朗一個，就算你買咗個潛質優秀嘅雲尼斯奧斯祖利亞，佢始終唔似巴黎聖日耳門個基利安麥巴比，可以即買即用。中場方面，莫迪歷好似谷盡晒去踢世界盃，已經33歲嘅佢仲可以撐起皇馬幾耐？其餘卻奧斯同卡斯米路都算係信得過之人，不過當「大聖爺」加里夫巴利冇貨交，施丹除非今夏買到個「新施丹」返嚟，否則冇部頂級發電機，點去打大佬先？



唯一係後防線，今季聯賽27場失32球，唔算最好，但都算見得人。如果可以減少啲傷病，搵番個馬些路接班人，應該仲可以頂得吓。反而門將個位，今季使大筆錢買入泰拔高圖爾斯確實有啲無謂，話晒基羅拿華斯之前一直打得好，依家搵個出晒名「二五仔」入嚟搞亂檔，係咪穩陣咗，力奇唔覺囉！



講到尾，其實連施丹都知咩事，就係今夏轉會窗買唔到頂級好手，「銀河艦隊」只會變成「入水艦隊」，隨時攬住一齊死，所以佢先要會長皮里茲承諾開水喉畀佢決定買咩人。話晒皇馬當年嘅「6條煙」施丹、費高、卡路士、碧咸、朗拿度同魯爾，個個都獨當一面大卡士，由千禧年開始，皇馬就貫徹巨星政策先打到好成績，但依家睇番個陣容，究竟仲有幾多個係世界最頂級？施丹今次返嚟，力奇真怕佢打爛自己招牌，惟有喺度祝佢好運喇！



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